BBB 24 entra em Modo Turbo; Entenda a dinâmica

O Big Brother Brasil está na reta final e como já anunciado pelo Boninho, o reality vai entrar no "modo turbo". Isso porque, faltam 21 dias para a grande final e até lá três pessoas serão eliminadas a cada semana até a formação dos finalistas.

Nesta quarta-feira (27), foram divulgados os detalhes da dinâmica "modo turbo". Na sexta-feira (29), um novo paredão será formado. Aos domingos, um participante será eliminado, uma nova prova do líder será realizada para a formação do paredão na mesma noite.

Nas terças-feiras, a mesma dinâmica que acontecerá aos domingos, se repetirá e na quinta-feira mais um confinado deixará o "BBB 24". Com a dinâmica acelerada, hoje aconteceu a última festa do líder. Giovanna se despede da liderança com uma festa temática de "Fitness Vintage".

A ideia da sister é de ter um ambiente de comemoração que faça referência a um universo que a nutricionista esportiva adora. O cenário representa uma academia estilizada como uma festa dos anos 1980.

Davi Brito revela nova estratégia

Na madrugada desta quarta-feira (27), Davi Brito conversava sobre o jogo com Matteus, Alane, Beatriz e Isabelle e sugeriu uma nova estratégia no “BBB 24”. A ideia do baiano é desmascarar Fernanda Bande para o grupo Gnomos.

A gente poderia colocar ela [Fernanda] no lugar dela e ver quem ela é e mostrar quem ela é”, iniciou o motorista de aplicativo aos aliados. Na sequência, ele continua: “Pegar ela, chamar ela pra conversar pra ver quem ela é e dá vontade de falar assim ‘Fernanda, você está vendo que o outro lado lá não está dando certo e aqui está dando certo. Bora jogar junto?’”, sugeriu Davi.