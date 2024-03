Manu Bahtidão ignora veto a celulares e mostra bastidores da festa de Anitta

Manu Bahtidão virou alvo de críticas após descumprir uma das principais regras impostas na festa de aniversário da cantora Anitta. Acontece que a poderosa não permite o uso de celulares em seus eventos particulares, mas apesar disso, Manu infringiu o pedido da artista e ainda postou uma sequência de stories nas redes sociais divulgando os bastidores da festa.

Em um dos registros divulgados em seu perfil no Instagram, Manu surge dançando e ao fundo do vídeo, aparece a imagem no telão com o aviso: “No photos, no videos”. A compositora parece ignorar o anúncio e em seguida, caminha até a mesa de doces, onde aparece “roubando” alguns docinhos e colocando dentro da bolsa.

Anitta completou 31 anos e como de costume comemorou com uma super festa e dessa vez na sua nova casa, em Miami, nos Estados Unidos. O evento que contou a presença de 300 pessoas está entre os assuntos mais comentados na internet nesta quarta-feira (27).

Isso porque, a cantora conseguiu fazer com que vários famosos fossem para Miami para participar da comemoração. Não é novidade a proibição da entrada de celulares em eventos produzidos pela artista. O intuito é que não vaze imagens do que acontece por lá, fazendo assim, com que os convidados fiquem à vontade.

Contudo, na manhã de hoje já começaram a circular registros do after que Anitta fez após a festa. Quem apareceu nos vídeos foi a atriz Bruna Griphao e Brray. Um outro registro que circula nas redes sociais, é da cantora dançando com um rapaz: 'Se ela dança, eu danço'.