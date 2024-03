Processo em que Angélica é acusada de perseguição tem reviravolta

O processo de perseguição contra Angélica ganhou um novo capítulo. A suposta vítima, que acusou a artista de persegui-la e exigiu sessenta mil reais de indenização, desistiu de seguir com a ação na Justiça na última sexta-feira (22). A autora também tinha solicitado uma medida restritiva contra a apresentadora.

As informações são do jornalista Daniel Nascimento, do jornal O Dia. A autora do processo, que não teve a sua identidade revelada, alegou que Angélica estaria liderando uma espécie de seita religiosa. Segundo a vítima, que também é advogada, onde quer que ela vá, a esposa de Luciano Huck estaria lá, tentando convertê-la. Pela descrição, se trata de um “jogo espiritual”.

No processo, a senhora descreveu supostas situações invasivas de Angélica com ela. A moça afirma que tudo começou no início de 2023. Segundo ela, Angélica estava frequentado uma cidade da Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro e teria a abordado várias vezes com perguntas de cunho religiosos e jogos de religião. “Comecei a ser abordada constantemente por ela e por pessoas que se identificaram como Espíritas Umbandistas”, revelou o documento.

Contudo, vale ressaltar que essa história um tanto engraçada, se baseia apenas em relatos da mulher, sem provas, até o momento. Por fim, sobre as supostas perseguições cometidas pela apresentadora e seu suposto grupo religioso, a mulher tinha solicitado à Justiça o afastamento e uma indenização no valor exato de R$ 56.480,00 para compensar a "dor, angústia, humilhação e preocupação" que sofreu.

A juíza que estava à frente do caso era Marcia Paixão Guimaraes Leo. A audiência de conciliação já tinha sido marcada e poderia ser convertida em instrução e julgamento. A apresentadora que deveria comparecer à comarca da cidade de Nova Iguaçu, não precisará mais ir até o local.