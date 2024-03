Ex de Léo Pereira é flagrada em clima de romance com Militão

O jogador Eder Militão e a influenciadora Tainá Castro foram flagrados juntos mais uma vez. Os dois marcaram presença no amistoso entre Brasil e Espanha, no Estádio Santiago Bernabéu. Apesar de ainda não haver um anúncio oficial, parece que o casal está engatando um romance.

Os rumores de que Éder Militão e Tainá estariam vivendo um affair começaram na virada do ano, quando os dois passaram o Réveillon juntos. Logo depois, o casal teria começado a se seguir nas redes sociais e em fevereiro, a influenciadora foi vista embarcando para Madri, onde mora o jogador.

No entanto, os internautas foram à loucura com a possibilidade desse novo relacionamento. Isso porque Léo Pereira, ex-companheiro de Taína, namora atualmente Karoline, ex-namorada de Militão e com quem o jogador tem uma filha de um ano.

Karoline e o jogador do Real Madrid terminaram em 2022. Eles são pais da pequena Cecília, de apenas um aninho. Já o zagueiro do Flamengo e Tainá Castro romperam em abril de 2021. Antes de se envolver com Taína, Militão se relacionou com outra influenciadora, Cássia Lourenço. O romance não deu certo. Na época, Cássia explicou que o fim foi motivado por muita pressão e mentiras, que provocaram “problemas psicológicos” nela. “Passava mal demais, de ter crises de ansiedade, por conta de tanta coisa e tanta gente me xingando”.

O atleta rubro-negro e Karoline assumiram o relacionamento em fevereiro deste ano, através de uma postagem em conjunto nas redes sociais. Os dois teriam se aproximado após uma festa de réveillon em Maracaípe, Pernambuco.



Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por S U B C E L E B R I T I E S (@subcelebrities)