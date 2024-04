Alexandre Correia se altera ao ser questionado sobre agressão à Ana Hickmann na TV

Alexandre Correa se exaltou nesta segunda-feira (01), durante entrevista ao programa Ronda do Povão, da TV Meio Norte, ao ser questionado sobre as agressões contra a ex-esposa, a apresentadora Ana Hickmann.

No programa, a jornalista pontuou sobre o ex-marido da modelo se colocar no lugar de vítima quando fala sobre as agressões dentro do casamento. Alexandre rebateu: "A sua colega está mal informada. Não bati na Ana Hickmann. Vou ignorar essa bobagem que ela falou para a gente ficar de boa. Sou vítima de uma premeditação".

Ainda na entrevista, a comunicadora também questionou Alexandre sobre qual exemplo ele gostaria de deixar para o filho do casal, Alezinho, de 10 anos. Vale lembrar, que uma decisão da Justiça de Itu, impede Correa e Ana Hickmann de expor a imagem do menor.

Ao término do programa, Alexandre usou as redes sociais para se posicionar contra a postura da repórter. "Acabou a entrevista. Difícil. Me chamou de agressor, me acusou de alienação parental, e precisei subir o tom para menina ficar no lugar dela. Mas a vida é assim. Vim, não para ser tratado com carinho, mas para ser arguido e questionado. Para contar minha verdade", disse o empresário.

Vale lembrar que desde o término do casamento com Ana Hickmann, Alexandre Correa tem concedido uma série de entrevistas para falar sobre o assunto. E em praticamente todas elas, acusa a apresentadora de difamação e traição.