Eliana trocou SBT pela Globo; Saiba detalhes

O anúncio da saída de Eliana do SBT pegou muita gente de surpresa na tarde desta segunda-feira (1/04). Mas o que pouca gente sabe é que a decisão da apresentadora de deixar a emissora já havia sido tomada desde o ano passado. A coluna Mariana Morais descobriu que Eliana iniciou negociações com o grupo Globo em novembro de 2023. Mas, a emissora começou a vislumbrar a possível ida da apresentadora pra lá depois do sucesso da participação dela no "Criança Esperança", em agosto do ano passado. Sabendo disso, o SBT chegou a dar carta branca à Eliana para implementar mudanças em seu programa, conforme antecipamos, com medo de perdê-la para a concorrência.

Agora, a apresentadora cumpre expediente no canal de Silvio Santos até junho deste ano, após 15 anos de casa e o fim da parceria de trabalho de forma amigável. Depois, de acordo com o que apuramos, Eliana vai virar embaixadora da Globoplay, assim como Sabrina Sato. A ideia da Globo é fazer com Eliana o mesmo que vem fazendo com Sabrina Sato.

Num primeiro momento, a intenção seria colocá-la como embaixadora participando de alguns produtos, com o objetivo de desvincular a imagem de Eliana do SBT. Somente após concluir essa etapa é que a emissora deve começar a dar mais espaço para a loira em sua programação.

Equipe de Eliana está apreensiva

Nos bastidores do SBT, a equipe do “Programa da Eliana” está bastante temerosa sem saber como será com a saída da apresentadora, uma vez que, até o momento, ela ainda não comunicou a ninguém sobre possivelmente estar disposta a levar alguém para a Globo com ela.

Vale destacar que, apesar de Eliana já ter prazo de validade no SBT, ela deve continuar como madrinha do Teleton e deve retornar futuramente à emissora para apresentar o programa de arrecadação para a AACD.

Comunicado do SBT

O SBT divulgou um comunicado para esclarecer a saída de Eliana. No anúncio, a emissora explicou que a apresentadora está em busca de novos desafios profissionais e por isso, teria decidido dar um novo rumo à carreira.









