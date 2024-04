BBB 24! Davi toma banho com Alane e web reage: "ficou excitado"

O participante do “BBB 24”, Davi Brito, está sendo massacrado nas redes sociais. Acontece que internautas acusam o brother de ficar excitado após tomar banho com a Alane. A cena foi registrada enquanto Davi se enxugava após sair do box, no último domingo (31).

A bailarina e Davi estavam de trajes de piscina, no principal chuveiro da casa. O baiano então pega a toalha e começa a se enxugar do lado de fora. Mesmo de sunga, foi possível notar o volume protuberante, segundo os fãs do reality.

Na internet, os usuários dispararam: “É inacreditável o pano que passam pra esse menino, esse vídeo está viralizando agora, quando o davi foi tomar banho com a alane e ficou literalmente de PA* DURO, e nem venham me falar que isso é normal porque não é, se fosse qualquer outro participante seria crucificado”. "Ele tem uma quedinha pela Alane eu percebi faz tempo. Ele é muito safado".

No último sábado (30), em conversa com Alane Dias, o baiano quis saber se a bailarina iria dormir com ele: "Vai dormir comigo hoje?”. E continuou: “Vou separar um cantinho pra gente dormir. Você é uma pessoa carismática, carinhosa, quero dormir com você hoje. Separei um canto só pra mim e pra você, então toma um banho aí rapidinho pra gente deitar".

A conversa aconteceu após a festa, quando Davi e Beatriz consolaram Alane, que estava com medo de ser eliminada do “BBB 24”. Quando já estavam no quarto, ainda esperando para tomar banho, Davi insistiu para Alane se deitar como estava, mesmo após ter suado na festa. A atitude do brother foi criticada por internautas, principalmente porque Davi tem um relacionamento fora da casa.

