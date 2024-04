Gretchen surta após ser atacada por comentário sobre Fernanda Bande

Fernanda Bande está sendo alvo de duras críticas após participar do programa “Mais Você”, com Ana Maria Braga, nesta segunda-feira (01). Isso porque a ex-sister adotou uma postura ríspida e até debochada com a apresentadora. Na internet, quem também parece não ter gostado nada da atitude de Nanda, foi Gretchen.

Em defesa a Ana Maria, Gretchen se pronunciou através das redes sociais. “VOU SER BEMMMM CLARA NO MEU COMENTÁRIO SOBRE A FERNANDA. MAL EDUCADA,GROSSA E SE ACHA. A ANA MARIA É UMA APRESENTADORA E TEM Q SER NO MÍNIMO RESPEITADA. E A PESSOA A Q EU ME REFERI FOI A FERNANDA. A ANA É MARAVILHOSA”.

Em seguida, continuando a discussão, Gretchen acrescentou: Não inventem nem coloquem palavras na minha boca. Fernanda é arrogante. Não tem filtro. E esse tipo de gente não se cria com patrocinadores”. Uma seguidora então perguntou: "Por isso você quase não trabalha?". E a atriz respondeu em tom de deboche: "Kkkkkkkkkk ai ai. Moro na Europa. Trabalho pra caramba. Ganho em EURO. DÓLAR E REAL. ACORDA ALICE".

Logo após se posicionar contra Fernanda, a cantora foi atacada pelos fãs da niteroiense e rebateu: “E NAOOOO ESTOU PREOCUPADA NEM UM POUCO COM ESSES SEGUIDORES DELA. MINHA OPINIÃO É MINHA. E NINGUÉM TEM O DIREITO DE QUESTIONAR. CADA UM NA SUA. ME RESPEITA Q EU TE RESPEITO. FORA ISSO, BLOCK”.

Durante a entrevista ao vivo, a Ana Maria detonou a confeiteira: "Tem que ser agradável, tem que ser amiga, tem que ser uma série de adjetivos aí que você passou longe deles, né?". Fernanda rebateu em tom sarcástico: "Não, passei longe, então a gente não assistiu ao mesmo programa. Eu tive sim momentos muito bacanas, eu tive sim laços, eu fiz amizade sim, construí coisas que eu quero levar pra fora". A troca de farpas gerou um climão também nos bastidores do estúdio.

