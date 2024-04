Naldo Benny jura que foi o responsável pela vinda de Madonna ao Brasil

Naldo Benny fez uma revelação bombástica durante entrevista ao programa “Sem Censura”, da TV Brasil, nesta segunda-feira (01). O cantor contou a Cissa Guimarães que intermediou as negociações para a cantora Madonna vir ao Brasil fazer show, em maio deste ano.

Cissa pareceu impressionada com a notícia quando Naldo afirmou que “agitou” a vinda da artista. “Você que está trazendo a Madonna?”, perguntou a apresentadora. E Benny confirmou: “Eu que estou ‘desenrolando’ essa parada”.

Nas redes sociais, internautas criticaram a fala do compositor: “ele vive num eterno 1° de abril, incrível”. “O Naldo só não resolve a carreira dele né? Tão cheio de contatos e só vive de histórias”. "Cara eu to rindo muito disso, pior é que eu minto igual ele, a cara nem treme".

Madonna irá se apresentar no Rio de Janeiro, no dia 4 de maio deste ano. O show marcará o fim da turnê The Celebration Tour, e promete trazer uma estrutura maior do que a usada em outros países. O evento vai acontecer na praia de Copacabana.

Vale lembrar que a cantora não se apresenta no Brasil desde 2012, quando trouxe a MDNA Tour ao Rio de Janeiro, Porto Alegre e São Paulo. A atual turnê, Celebration World, já passou por treze países, totalizando oitenta shows.

Em entrevista ao "Sem Censura", Naldo afirma que negociou a vinda de Madonna ao Brasil com um show gratuito da "Celebration Tour".pic.twitter.com/c7sDajzctk — PAN (@forumpandlr) April 1, 2024