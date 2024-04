Karoline Lima surge abatida após ex de Léo Pereira brigar com sua filha

O nome de Karoline Lima continua entre os mais comentados na web nesta terça-feira (2). Após internautas escutarem a atual Tainá Castro elevando o tom com a pequena Cecília, a influenciadora surgiu abatida nas redes sociais.



Na noite desta segunda-feira (1), Karoline Lima publicou prints de uma chamada de vídeo com a filha. Apesar de não ter se pronunciado sobre o assunto, ela mostra que a filha está bem e sorrindo. No entanto, a modelo aparece com a expressão mais abatida e séria.



Em meio à polêmica, a influenciadora Emily Garcia, que tem um filho pequeno com Babal Guimarães, comentou a atitude da atual de Éder Militão. “Homi, eu já tinha perdido meu réu primário”, disparou a jovem.

No vídeo que circula na internet, Maju estava se filmando quando ao fundo a voz de uma mulher diz: “Helena, pega dela”, se referindo a um brinquedo que estaria com Cecília. Em seguida, chama atenção da filha de Karoline: “Solta, Cecília! É dela!”.A discussão continua e ao som de choro, Cecília grita: “É meu!”. Logo após, a mulher grita com a pequena: “Menina!”.

Após a repercussão da live, a irmã de Éder Militão, Maju Militão, apagou todas as fotos das redes sociais e excluiu a sua foto do perfil no Instagram. Será que o clima esquentou? Cecília tem apenas um ano de idade e é fruto do relacionamento de Militão com Karoline.



