As desconfianças de que Maíra Cardi está grávida estão ficando cada vez mais fortes. Isso porque, a coach reativou seu perfil no Instagram e no mesmo dia, Thiago Nigro, publicou stories dando sinais de que possivelmente será papai.

Nos vídeos compartilhados em seu perfil no Instagram, o influenciador financeiro mostrou que estava aprendendo a fazer mamadeira: "Aprendendo a fazer mamadeira", disse ele. No entanto, seguidores detonaram o casal que aparenta estar desesperado por um filho.

"Que desespero por um filho", escreveu uma seguidora. Outra pessoa cogitou a possibilidade de Maíra já ter tido um bebê nesse período sem Instagram. "Será que ela saiu das redes porque já estava grávida e agora nasceu? Não sei quanto tempo ela está fora", questionou uma fã.

Contudo, Maíra Cardi está seis meses afastada da internet e reativou seu perfil no Instagram no último sábado (30) pegando todos os seus seguidores de surpresa. A conta com 8,9 milhões de seguidores da ex-esposa de Arthur Aguiar voltou a aparecer na plataforma do Instagram.

O perfil, no entanto, ainda não tem publicações ou foto de perfil. Até o momento, Maira não apareceu para consagrar a sua volta oficial para a web.

Bebê a bordo? Thiago Nigro mostra preparo de mamadeira pic.twitter.com/QeH7YqM0c0 — Mariana Morais (@moraismarianam) April 2, 2024