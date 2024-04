Fernanda Bande assume desconforto com alfinetadas de Ana Maria Braga

Nesta segunda-feira (1), um dos assuntos mais comentados foram as alfinetadas trocadas entre Fernanda Bande e Ana Maria Braga, no "Mais Você", ao vivo. Após a torta de climão, a ex-sister revelou aos fãs que se sentiu desconfortável.

Acontece que sempre quando um participante é eliminado do "BBB 24", fãs do reality se concentram na portaria dos estúdios Globo, em Curicica, no Rio de Janeiro. Na ocasião, Fernanda foi tirar fotos com o pessoal, quando questionaram como ela se sentiu.

"Eu cheguei e eu falei, gente, que loucura [...] Eu fiquei desconfortável, eu não vou mentir pra vocês", declarou ela enquanto era filmada. Contudo, os fãs demonstraram apoio e comentaram sobre as falas desnecessárias da apresentadora.

Entenda

Durante a entrevista, Ana Maria Braga entendeu errado a fala de Fernanda Bande e alfinetou. "Alcançar os 3 milhões também, que agora chegou a 3 milhões, não é um dos grandes objetivos de todo mundo que vai?", afirmou a apresentadora. Fernanda rapidamente rebateu; "Mas era esse, Ana. Falei mais uma vez, era esse. O objetivo era exatamente esse". Em seguida, Ana afirmou: "Então, quando você fala, eu fui lá pra me conhecer, a gente não vai pro BBB pra se conhecer".

Aparentemente desconfortável, Fernanda dispara que não falou isso: "Eu não falei que ia pra BBB pra me conhecer. É, eu falei que eu não fui pra me conhecer, eu falei exatamente, 'eu não fui pra me conhecer'. Eu fui pra buscar, pra recomeçar. Eu me conhecia. Eu não fui pra me conhecer, eu fui pra recomeçar a minha vida", pontuou.

Logo na sequência, Ana Maria detonou a confeiteira ao vivo: "Tem que ser agradável, tem que ser amiga, tem que ser uma série de adjetivos aí que você passou longe deles, né?". Sem papas na língua, Fernanda alfinetou a apresentadora e gerou um climão ao vivo. "Não, passei longe, então a gente não assistiu o mesmo programa. Eu tive sim momentos muito bacanas, eu tive sim laços, eu fiz amizade sim, construí coisas que eu quero levar pra fora".