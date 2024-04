Rodriguinho tenta reaproximação com Yasmin Brunet

O cantor Rodriguinho abriu o coração sobre a amizade com Yasmin Brunet. Os dois artistas que foram aliados dentro do "BBB 24" não conversaram desde que a influenciadora deixou o confinamento. Isso porque, a loira viu trecho de falas machistas dele.

Contudo, em uma entrevista ao jornal O Globo, Rodriguinho iniciou revelando se manteve amizade com ex-bbbs. "Eu mantenho contato com quase todos os participantes. Acho que eu só não falei ainda com a Thalita e com o Marcus, mas com o restante falei. A gente se fala regularmente. E com quem eu mais falo é o Michel, que já veio em casa. A gente se fala todo dia mesmo. É uma amizade verdadeira"

O pagodeiro também abriu o jogo sobre como ficou a amizade com Yasmin Brunet. "Eu ainda não conversei com a Yasmin. Por experiência própria sei que essa saída é difícil. A gente começa a lidar com as coisas que aconteceram e não sabemos de outras. Então, até processar isso, leva um tempinho. Eu levei uns 15 dias para isso e já procurei, já mandei mensagem"

Ela disse ter ficado decepcionada após sair da casa e ter acesso às falas polêmicas do cantor a respeito do seu corpo. Mas ele espera se resolver com a modelo: — Eu ainda não conversei com a Yasmin. Por experiência própria sei que essa saída é difícil. A gente começa a lidar com as coisas que aconteceram e não sabemos de outras. Então, até processar isso, leva um tempinho. Eu levei uns 15 dias para isso e já procurei, já mandei mensagem".

Rodriguinho também contou que a assessoria dela informou que em breve ela vai entrar em contato com ele. "A assessoria dela informou que ela também quer falar comigo. Estamos esperando a hora certa para isso. E, claro, eu quero manter esse enlace que eu tive com ela, eu tive uma amizade com ela genuína dentro do programa. Não nos conhecíamos antes. A gente se deu muito bem, ela é uma mulher incrível. E quero, sim, depois de tudo resolvido, manter amizade com ela se ela também quiser", finalizou.