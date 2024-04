Família de Endrick teme casamento com pouco tempo de namoro

O jogador Endrick e a modelo Gabriely Miranda, que assumiram um namoro no fim do ano passado, já estão fazendo planos para casar. O atleta que ainda completará 18 anos surpreendeu os familiares que estão preocupados com a decisão do jovem que foi comprado recentemente pelo Real Madrid.

Segundo o jornal Extra, Endrick e Gabriely já planejam o casamento, e embora ela desconverse quando o assunto é questionado, a decisão deles virou uma questão para a equipe do jogador e para os pais dele. Isso porque, ele se mudará em julho para a Espanha para começar a jogar no Real Madrid.

A preocupação é que o relacionamento tire o foco da profissão e altere o desempenho num dos maiores times do mundo. Ainda de acordo com uma fonte do jornal, a equipe está cogitando a ideia de que um amigo mais íntimo more com Endrick na capital espanhola.

A ideia é que ele se adapte e tenha foco total no futebol. Além disso, a equipe também tem o receio de que aconteça com eles o que já aconteceu com vários atletas. "Isso já aconteceu com vários jogadores brasileiros. Chegam num país estranho, com suas namoradas ou mulheres, e muitas vezes o relacionamento passa por problemas de adaptação, o que reflete em campo", opinou uma das fontes.

Recentemente, os dois protagonizaram cenas fofas no jogo entre o Brasil e a Espanha. E durante os amistosos, Gabriely Miranda chegou a acompanhar o jovem nos jogos que aconteceram em Madrid e Londres.