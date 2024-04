Fernanda Bande emociona web em reencontro com filho autista

Na madrugada desta terça-feira (2), a ex-BBB Fernanda Bande, emocionou a web ao compartilhar o reencontro com o filho Marcelo, de 11 anos. A confeiteira estava desde janeiro sem ver os filhos. Além dele, ela tem uma menina de 6 anos.



"Chegou o momento tão esperado do reencontro entre Fernanda e Marcelo e não há palavras que possam descrever, apenas emoções transbordantes. Cada dia longe dele foi uma batalha, uma luta contra a incerteza e a saudade. Mas agora, nesse momento, tudo valeu a pena", iniciou Fernanda na legenda do post, feito no Instagram.

"Mesmo que ele não consiga expressar com palavras, seus olhos contam histórias de amor e de saudade. E ela, nesse abraço, garante que esse momento é um novo recomeço e que através de toda visibilidade conquistada, poderá proporcionar ao seu pequeno oportunidades, conquistas e o tratamento que sempre sonhou para que ele possa florescer e se desenvolver. É só o começo de uma nova história, já deu certo!", ainda continuava o post.

Vale ressaltar que Fernanda Bande foi a eliminada da semana na casa do Big brother Brasil 24. A carioca perdeu a disputa com 57,09% dos votos em um paredão com Beatriz (5,06%) e com Giovanna (37,85%).

A berlinda foi formada na noite de sábado (30) e ocorreu com a indicação da líder e votos no confessionário. Beatriz foi a indicada pela líder Pitel, Fernanda a mais votada da casa e Giovanna caiu no paredão por indicação de Alane, que foi a segunda mais votada pela casa.