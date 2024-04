Marina Ruy Barbosa dá sua versão em treta com Walcyr Carrasco

A atriz Marina Ruy Barbosa veio à público acabar com as especulações de que teria desistido de raspar a cabeça na trama "Amor à Vida", de Walcyr Carrasco. Na época, ela interpretou a personagem Nicole e afirmaram que já tinha sido acordado que ela rasparia a cabeça, mas anos depois, a artista decidiu contar a verdade.

"Não foi bem assim. Na época que fui chamada, foi me dito que a personagem seria uma das protagonistas e que faríamos uma grande ação social sobre o câncer da Nicole (minha personagem!). Como novela é obra aberta, tudo pode mudar. E mudou... O autor acabou dando prioridade para outras histórias, não faríamos a ação social e logo depois teria uma passagem de tempo e eu apareceria de peruca", iniciou Marina Ruy Barbosa.

Contudo, ela afirma que a decisão de não raspar a cabeça foi de comum acordo com a direção da novela. "Diante das mudanças, conversei com a direção da Globo na época e juntos vimos que não fazia sentido raspar diante da realidade que vinha sendo apresentada. Acredito que cada caso é um caso, tudo depende do texto, do personagem e da história de cada um", afirmou a atriz.

O assunto voltou a repercutir 10 anos depois, após Bella Campos afirmar que só rasparia o cabelo caso ganhasse R$ 5 milhões de cachê. Segundo ela, esse valor cobriria o prejuízo financeiro que ela teria com publicidades.

Entretanto, algumas pessoas relembraram as críticas que fizeram à Marina Ruy Barbosa em 2014. Com o assunto em alta, a atriz decidiu se pronunciar e sanar as dúvidas dos internautas que estavam detonando ela.