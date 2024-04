Karoline Lima fala sobre "bronca" que a atual de Militão deu em sua filha

Karoline Lima se pronunciou nesta terça-feira (2), após o vídeo em que Tainá Castro aparece dando bronca na sua filha, viralizar. A criadora de conteúdo pareceu abalada após assistir o registro feito durante a live de Maju, irmã do jogador Militão.

No comunicado, Karoline desabafa: “Gente, eu fiquei quieta até agora porque se tratava da Cecília, que a pessoa mais importante da minha vida”. E continua: “Preciso me acalmar, porque se eu falar tudo que eu penso e tenho vontade, é capaz de eu perder a cabeça”.

A influenciadora explicou que Militão sempre teve acesso total a filha. “Permito que a Cecília tivesse acesso ao pai dela, independente de onde ele estivesse e quanto tempo ele quisesse. Porque acho que é muito importante pra Cecília e qualquer criança ter esse contato com o pai”.

Além disso, Karol diz que o jogador

deve ser responsabilizado por tudo o que acontece com a menor, quando está sob os cuidados dele. "Se alguma situação ruim acontece quando a Cecília tá na casa do pai dela, a responsabilidade é do pai dela, ou ele toma as providências necessárias no momento, ou a Cecília não vai mais pra casa do pai dela, infelizmente”.

Por fim, a criadora de conteúdo revela que ficou angustiada ao ver o vídeo e conta que já conversou com Éder sobre a situação. Ele teria dito que não havia acontecido nada demais. “Eu fico pensando o que pode ter acontecido durante o dia, durante esse tempo que ela tá fora, convivendo com outras pessoas, eu não sei”. “Quem tem que prestar atenção ou repreender não sou eu, porque a Cecília está com o pai dela. Então a sensação que eu fico é de angústia, impotência”, concluiu.

????FAMOSOS: Karoline Lima se pronuncia após Tata Castro, atual namorada do Éder Militao e a babá gritarem com a Cecília, filha dela com o jogador:



“Eu não permito e nunca vou permitir que qualquer pessoa fale de forma rude com a minha filha.” pic.twitter.com/JOF9dnIxOh — CHOQUEI (@choquei) April 2, 2024