Após cirurgia de aumento peniano, Alex Gallete fala sobre possível entrada no OnlyFans: "Não descarto"

O ex-participante de A Fazenda, Alex Gallete, abriu o jogo e falou sobre a possibilidade de ingressar em plataformas de conteúdo adulto. “Eu recebo convites desde que saí de A Fazenda, mas sempre neguei. No último mês, aceitei um convite para estrelar uma revista com um nu artístico, me joguei, fiz até nu frontal e confesso que gostei do resultado das fotos e estou repensando sobre minha entrada no OnlyFans. Não descarto que em algum momento esteja entrando no time de produtores de conteúdo para essas plataformas (risos)”, disse o ator.

Além disso, Alex compartilhou detalhes do ensaio fotográfico nu que fez para uma revista voltada ao público LGBTQIA+. “Eu sou fã da G Magazine, tenho algumas ainda guardadas e foi isso que me encorajou a tirar minha roupa para um ensaio profissional. O shooting foi inspirado nessa revista extinta que fez tanto sucesso e faz parte da imaginação da minha geração. Eu morro de rir, porque eu jurava que iria ficar tímido na hora das fotos, mas chegando no local me soltei, foi muito engraçado e empoderador fazer algo que não estava nos meus planos”, explicou.

Sobre a cirurgia de aumento peniano, Gallete deu detalhes sobre o que o motivou a realizar a intervenção cirúgica e revelou que tem recebido diversas mensagens de fãs pedindo nudes para ver o resultado. “Eu já fiz diversos procedimentos e cirurgias plásticas, sou zero natural, mas bonito para caramba (risos). Descobri essa cirurgia há pouco tempo e recentemente surgiu um incômodo após fazer um ensaio nu para uma revista, e foi quando pensei que poderia ser uma oportunidade, fiz, não me arrependi e amei o resultado. Depois que contei que tinha feito, toda hora chega uma mensagem de alguém pedindo para ver como ficou”, disse aos risos.