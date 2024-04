Modelo tratava tumor quando engravidou de Neymar

Um novo capítulo da história envolvendo Neymar e Amanda Kimberlly veio à tona nesta quarta-feira (02). A modelo, que estaria atualmente grávida do jogador, estava em tratamento de um tumor quando se relacionou com o atleta.

Assim que Amanda percebeu que iria se envolver de forma mais íntima com o jogador, ela decidiu compartilhar com o affair um momento delicado que estava passando, em relação a sua saúde. Amanda teria explicado que não estava fazendo uso de anticoncepcional, por conta do tratamento. A informação foi divulgada pelo jornalista Leo Dias.

No entanto, a notícia não afetou o casal, que seguiu para a relação íntima e deu frutos. Kimberlly está atualmente grávida de Helena, suposta filha do atacante. A previsão é que Neymar faça um teste de DNA assim que a criança nascer.



Apesar do jogador ainda não ter se pronunciado oficialmente sobre a possível nova herdeira, há fortes indícios de que o clima entre Kimberlly, Neymar e a família dele está bem amistoso. Além disso, a irmã do craque, Rafaella, está bem próxima a Amanda, e estaria ajudando na organização do chá de bebê.

Kimberly adota uma postura mais reservada. Nas redes sociais, coleciona mais de 356 mil seguidores, mas possui poucas fotos. A conta da modelo foi reaberta recentemente, já que após a notícia da gravidez vazar, ela se desesperou e longo trancou o perfil para visualização de novos seguidores.