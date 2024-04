Luana Piovani perde processo para Pedro Scooby e diz que vai viver de "bico"

Nesta quarta-feira (3), a apresentadora Luana Piovani revelou aos internautas que perdeu o processo para o seu ex-marido, Pedro Scooby. A Justiça Portuguesa proibiu que a artista exponha os filhos e o surfista nas redes sociais. Como consequência, ela ainda terá que pagar uma multa de R$ 96 mil.

"A advogada me procurou hoje falando que saiu a sentença da mordaça em Portugal, e como nós esperávamos, a tia Zola copiou o colou da sentença anterior e deu a sentença de agora, o que significa que eu estou amordaçada em Portugal", iniciou Piovani afirmando que está proibida de falar o nome do Scooby.

Luana também desabafou que foi humilhada pela juíza do caso e que foi coagida assinar o acordo com Pedro Scooby. "Aquela juíza na primeira audiência que eu fui, que nos humilhou, desrespeitou, maltratou, eu não consigo entrar num processo do Tribunal Europeu do Direito do Homem contra ela, porque eu assinei um acordo ao final dessa maldita audiência, mas a qual eu fui coagida".

Na sequência, a apresentadora afirma que como não pode recorrer, vai detonar a juíza todos os dias na internet. "Porque como eu não posso fazer nada contra ela, eu agora vou todo dia, e se eu me esquecer vocês me lembrem, por favor, acordar e fazer um vídeo. Olá, doutora juíza... A senhora já fez seu gargarejo hoje para manter a sua voz brilhante e poder continuar gritando no Tribunal de Justiça?"

Por fim, Luana Piovani encerra falando que tem que pagar sete multas à Justiça no valor de 2500 euros. "Como dois e meio de euro cada multa, e acho que são seis, sete multas penduradas. Isso faz com que eu esteja com o meu ** na mão, porque eu não tenho esse dinheiro pra dar pro governo português, porque eu estou falando verdades na internet. Então, o que eu vou fazer? Eu tiro todo o meu dinheiro, dá conta, fico sem nenhum tustão porque é ótimo que agora papai vai pagar as minhas contas e eu vou viver de bico", finalizou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por KABUETEY (@kabuetey)