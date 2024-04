Ex de Luva de Pedreiro quebra o silêncio e expõe traições

A ex-companheira de Luva de Pedreiro, Távila Gomes, detonou o influenciador, com quem tem um filho, na tarde desta quinta-feira (04). A jovem confirmou o fim do relacionamento e fez revelações bombásticas sobre a infidelidade de Iran de Santana Alves.

Távila abriu uma caixinha de perguntas no Instagram e foi questionada por um seguidor: “Você e o pai do Davi estão juntos novamente?". A jovem então revelou que o motivo da separação foram traições que aconteciam dentro da própria casa, enquanto ainda estava grávida.

Enquanto abria o coração, Távila deu detalhes: "Não vou ser julgada por algo que não tenho culpa. Fui traída a gestação inteira dentro da própria casa, e mais um milhão de coisas que nem caberia aqui. E eu me calei esse tempo todo. Mas uma hora cansa! Essa é a verdade. E não, a culpa não é minha e eu não sou a única a passar por isso".

Essa foi a primeira vez que Gomes decidiu se pronunciar sobre o assunto: “Desde quando saiu as fofocas eu nunca me pronunciei por causa da minha saúde mental e da gestação. Mas uma hora cansa de ouvir e ler tantas coisas e vocês não sabem o que se passa por trás".

Entretanto, apesar da relação não ter terminado nada bem, Távila garantiu que não proíbe o influenciador de conviver com o filho do casal, mas, isso só acontece quando ele quer. Os influenciadores têm um filho juntos, Davi Cristiano Ronaldo, que nasceu no dia 7 de março.

