BBB 24: Davi toma atitude inédita e surpreende público

Enquanto alguns brothers estão aproveitando os últimos dias na casa do "BBB 24", Davi Brito está ocupando seu tempo de outra forma. Durante a madrugada deste sábado (6), o baiano aproveitou que os participantes estavam descansando para fazer uma faxina.

Sabemos que essa sempre foi uma das características do motorista de aplicativo. No entanto, desta vez, Davi Brito surpreendeu os internautas ao lavar o chão de toda a cozinha. Atitude ainda não vista nas últimas edições do reality show.

Na web, seguidores apontam que essas faxinas feitas por Davi seriam um escape para ansiedade do baiano. "Essa rotina de limpeza dele ajudou muito no controle mental dele", escreveu uma internauta. "Esse cara é um gênio, talvez o que entrou mais preparado psicologicamente em todas os BBB. O tédio consome a mente do homem, às vezes até o corrompe, ele se mantendo ativo faz ele sentir-se focado no jogo", analisou um fã.

Contudo, outras pessoas apontam que essa atitude seria uma estratégia do brother e afirmou que todas as vezes que ele está em um paredão, faz algo para chamar atenção. "Pitel avisou que toda vez que ele está em um paredão difícil ele faz as coisas de outra maneira. Ela nunca esteve errada", detonou.

Vale lembrar que Davi Brito está novamente no paredão. O brother acabou de conseguir mais uns dias de permanência no "BBB 24" e já emendou em uma berlinda, após ser uma dos menos votados no confessionário para ser salvo.