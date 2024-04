Jojo Todynho é detonada após críticas à palestra sobre direitos humanos

A influenciadora Jojo Todynho está sendo detonada nas redes sociais, após debochar de uma palestra de Direitos Humanos ministrada na faculdade, nesta semana. A cantora havia postado um vídeo deixando claro que não gostou da aula do advogado Rodrigo Mondego, procurador da Comissão de Direitos Humanos da OAB/RJ.

No entanto, após os deboches compartilhados em seu perfil do Instagram, o advogado postou uma indireta e afirmou que Jojo Todynho é bolsonarista. "Ontem demos uma palestra sobre Direitos Humanos em uma faculdade de Direito em Jacarepaguá. Fiquei sabendo que uma famosa, que é bolsonarista, estava no platéia e já postou três stories falando mal e que ficou até com dor de cabeça por nos assistir", iniciou ele.

Em seguida, ele continuou o desabafo e lamentou a postura da influenciadora. "Ter alguém se incomodando a esse ponto por aprender sobre o que são os Direitos Humanos em um curso de Direito, mostra a vala que é esse câncer chamado bolsonarismo".

Jojo Todynho, por sua vez, não perdeu tempo e rebateu as alfinetadas feitas pelo advogado Rodrigo Mondego. ""Tá reverberando aí que eu não gostei da palestra de Direitos Humanos. Que eu não gostei da palestra de Direitos Humanos, não dos direitos humanos, olha aí como são bem diferentes as duas coisas", iniciou.

Por fim, ela rebateu ter sido chamada de bolsonarista. "Não gostei da palestra desse cidadão, por quê? Porque ele, em vez de ser imparcial, levou para a narrativa do achismo dele. E com o achismo dele, o mesmo veio para as redes sociais dizer que eu era bolsonarista. Por quê? Você já viu algum dia eu me posicionar sobre política? Nem você, nem ninguém. Então fica no achismo de vocês", disparou Jojo.

Repercussão

Na web, internautas detonaram a postura de Jojo Todynnho. "Não são achismos, com certeza ele estudou muito e tem conhecimento sobre o assunto", afirmou uma fã. "Tu foi falar de uma palestra de um palestrante (formado com experiência sobre algo que você vai precisar pra toda a profissão) e tá reclamando que ele te expôs", rebateu outro seguidor.