Luciano Huck trola Pitel com sósia de Lucas Buda

Neste domingo (7), a ex-BBB Giovanna Pitel, participou do Domingão do Huck de uma forma um pouco diferente. Isso porque, a ex-sister foi convidada para ser zoada pelo humorista Diogo Defante. No entanto, ela não foi a única que caiu na brincadeira, Fernanda Bande também aceitou e foi parar nas ruas da Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro com uma cama.



Pitel foi surpreendida pelo comediante ao ser levada para um passeio. Contudo, o passeio, nada mais era, que um jantar romântico com o sósia do participante do “BBB 24”, Lucas Buda. "Não me coloque em situação complicada, que eu estou saindo de uma agora!", iniciou a assistente social antes de saber a peça que estavam pregando nela.

Ao chegarem no local, Diogo Defante questionou Pitel: "Você está com saudade de alguém lá de dentro?", perguntou ele. E ela respondeu: “Não, estou com saudade de quem está fora”, respondeu a jovem. Acontece queridos leitores, que o comediante contratou um rapaz parecido com Lucas Buda, organizou um jantar romântico dentro dos estúdios Globo, em Jacarepaguá para brincar com ela.

Contudo, a ex-BBB não imaginava que teria um encontro com o sósia de um de seus aliados dentro do jogo do “BBB 24”. Quando chegaram, Pitel foi recebida com um buquê de flores, champagne e música ao vivo. Mesmo entrando na brincadeira, Pitel comentou: “Eu vou te matar”, disparou a ex-sister entre os dentes para Diogo Defante.

Pra quem não entendeu, Giovanna Pitel e Lucas Budas foram grandes amigos no jogo, entretanto, o participante demonstrou interesse além de amizade e acabou perdendo a esposa Camila Moura. Inclusive, o brother quando deixar o confinamento será surpreendido com a informação que já está divorciado.

E o Defante que levou a Pitel para um encontro romântico com um sósia do Buda? ? pic.twitter.com/QXlI4ghs93 — FOFOQUEI (@FOFOQUEl) April 8, 2024