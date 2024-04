BBB 24: Beatriz e Alane se arrependem de shippar Matteus e Isabelle

Neste domingo (7), internautas foram à loucura, após Matteus e Isabelle protagonizarem uma possível ficada de baixo do edredom. Os participantes estão sendo incentivados há semanas por outros brothers a viverem um romance, no entanto, os dois tem aparentemente tem resistido.

Acontece que, antes de Isabelle, Matteus viveu um amor com Deniziane que já foi eliminada do "BBB 24". A ex-sister fazia parte do grupo Fadas e era amiga de Beatriz Reis e Alane Dias e na época, terminou o relacionamento com o Alegrete por incompatibilidade.

Como a ex-participante que colocou um ponto final do affair dentro do confinamento, aos poucos que Matteus ia se aproximando de Cunhã, suas aliadas começaram a incentivar que os dois se beijassem. No entanto, parece que depois do suposto beijo trocado entre os dois, Beatriz e Alane se arrependeram de ter incentivado.

Durante a tarde, as duas estavam deitadas no jardim e começaram a conversar que além de não ter sido certo incentivar, isso acabou prejudicando as duas dentro do jogo. "Aqui é a competição. Tudo aqui é jogo [...] Lembrem o seu objetivo. É o seu objetivo, não é o do outro. Nós fizemos o quê? O do outro. Aí o Brasil agora quer o beijo [Matteus e Isabelle]", iniciou Beatriz.

Na sequência, ela continua e afirma que devem ser as próximas a deixarem o confinamento. "E a gente vai sair. Por quê? Porque tem que sair dois de nós pra poder formar o pódio de três lugares. Quem quer é os dois? A gente. Davi tá botando lenha na fogueira. Eles são muito amigos de Davi, é o pódio de Davi. O Brasil vai dizer, é meu pódio preferido. Tira as duas", pontuou a sister.

Pedido de desculpas

Em outro momento, sozinha, Beatriz Reis desabafou sozinha e pediu desculpas ao público. "Ai Brasil, eu não sei nem como pedir isso pra vocês depois do que eu e a Alane fizemos. Desculpa", finalizou ela demonstrando estar preocupada.