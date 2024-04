Ex-BBB se envolve em grave acidente de ônibus

O ex-BBB e atleta Vinicius Rodrigues, compartilhou na madrugada desta segunda-feira (8), que o ônibus em que viajava, vindo de Maringá, no Paraná, se envolveu em um grave acidente. O quinto eliminado do "BBB 24" estava indo em direção a Londrina, quando outro veículo entrou na frente.

Nos stories divulgados em seu perfil no Instagram, Vini Rodrigues afirma que está bem e teve um livramento. "A gente está voltando de Maringá, uma caminhonete acho que entrou na frente do ônibus, ônibus tirou, acabou capotando e indo para o acostamento. Ficou tombado de lado", explicou.

Em seguida, o ex-BBB contou que precisou tirar as próteses para conseguir sair. "Consegui achar minha prótese, pessoal estava ferido. Teve um pessoal que machucou forte, motorista do carro acho que faleceu e motorista do ônibus está preso nas ferragens", disse em vídeo.

O atleta também contou como conseguiu sair: "Consegui abrir emergência e tirar algumas pessoas. Estou bem, alguns ferimentos leves da pancada, mas livramento, Deus sempre com seus anjos me guardando", escreveu na rede social.

Contudo, ele desabafou que "encarou a morte" novamente. "Motorista na contramão pegou nosso ônibus (...). Estou bem, a caminho de Londrina, susto foi grande, feliz em ter ajudado. Mais um acidente que encaro a morte de perto", apontou.