Ex-power couple está grávida de dois meses. Saiba quem é

A ex-power couple, da Record, Karoline Menezes está grávida de dois meses. O colunista Daniel Nascimento, do jornal O Dia, divulgou nesta segunda-feira (8), que a influenciadora está esperando um bebê do empresário Vinicius Antunes.

De acordo com as primeiras informações, a notícia, será oficialmente revelada em breve pelo casal nas redes sociais. Vale lembrar que Karoline é ex-esposa do ator Mussunzinho. Os dois se separaram em abril de 2023.

Na época veio à tona que a influenciadora teria traído Mussunzinho com quem tem um filho de 4 anos, com o atual companheiro. No entanto, a notícia foi negada por eles. Meses depois, Karoline chegou a desabafar sobre o fim do casamento.

"Estava muito brava, com ranço absurdo [do Mussunzinho], sobre o que saiu. Foi tudo mentira. Meu casamento não acabou por traição, falta de lealdade. Incluíram o nome de uma pessoa que eu não queria que estivesse envolvida. Por isso criei o bloqueio com ele. Porque chegou no meu ouvido de onde tinha vindo, encaixou direitinho e foi uma decepção muito grande para mim”, disse ela.

Vale lembrar que Karoline Menezes participou do reality show de casais da Record TV quando era casada com o ator Mussunzinho. Os dois estiveram na sexta edição do programa em 2022.







