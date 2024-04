Ex de Buda afirma que vai investir na carreira de influenciadora

A ex-mulher do participante Lucas Buda, Camila Moura, participou do programa do Lucas Selfie e Márcia Fu aproveitou pra rebater os comentários que tem recebido sobre estar se aproveitando da participante do ex-companheiro no "BBB 24" pra ganhar dinheiro e ficar famosa.

A professora de história afirmou que vai investir na carreira de influenciadora: “Estou tentando focar nisso como uma nova possibilidade de profissão e estou tentando com o máximo de profissionalismo possível na minha nova competência. Estou gostando pelas experiências que eu tenho: estou viajando, criando autonomia que eu não tinha e ocupando a cabeça", disparou.

Camila Moura, por fim, rebateu as críticas que tem recebido: "Nós mulheres ficarmos chorando em casa não é o ideal. É isso que a sociedade quer que a gente faça. Eu vejo pessoas falando: ‘Ah, biscoiteira’, ‘oportunista. Vou fazer o quê? Ficar em casa chorando ou perdoar?”, disse ela.

Divórcio

Camila Moura está oficialmente separada de Lucas Buda, participante do “BBB 24”. Na última sexta-feira (5), o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro deu parecer favorável ao pedido de divórcio litigioso feito pela influenciadora.

O pedido foi feito à Justiça do Rio no dia vinte e oito de março, através da advogada de Camila, Adélia Soares. A separação contará com partilha de bens entre Moura e Buda, segundo informações do jornalista Leo Dias.