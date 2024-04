BBB 24: Isabelle faz promessa a Matteus caso volte do paredão

Os fãs de Isabelle Nogueira e Matteus Amaral estão na expectativa para o primeiro beijo. Isso porque, pra quem não acompanhou a tour deste domingo (7), os dois brincaram de baixo do edredom e todos acharam que o primeiro tivesse acontecido, no entanto, eles negam.

Acontece que Cunhã é uma das emparedadas junto de Lucas Buda e Alane Dias. No entanto, Isabelle prometeu aos brothers que se voltar deste paredão irá ceder e beijar Matteus. Os dois estão a cada dia mais próximos e transparecendo desejo um pelo outro.

Contudo, os participantes estão se segurando, pois Matteus se envolveu com Deniziane no início do "BBB 24" e apesar da ex-sister ter terminado o relacionamento com ele antes de ser eliminada, o Alegrete afirma que irá respeitar a ex-affair.

Apesar dos aliados terem incentivado o romance, Alane e Beatriz voltaram atrás e afirmaram estar arrependidas. Parece que não foi por causa de Deniziane e sim, porque elas acham que público vai preferir manter os dois até a final para verem o beijo.

Em um desabafo com Alane, Beatriz desabafou: "E a gente vai sair. Por quê? Porque tem que sair dois de nós pra poder formar o pódio de três lugares. Quem quer os dois? A gente. Davi tá botando lenha na fogueira. Eles são muito amigos de Davi, é o pódio de Davi. O Brasil vai dizer, é meu pódio preferido. Tira as duas", pontuou a sister.