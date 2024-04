Voltaram? Carla Diaz é flagrada com o ex, Felipe Becari, em momento casal

Mais uma vez Carla Dias e Felipe Becari foram flagrados juntos e os rumores de uma possível reconciliação estão a todo vapor. Eles foram vistos no último domingo (07), juntinhos, fazendo compras em um supermercado.

A informação foi divulgada pela página Circo da Mídia. Apesar de negarem que reataram o relacionamento, em dezembro de 2023, Carla e Felipe foram vistos fazendo compras em uma loja de artigos para casa, em São Paulo. Alguns meses antes, em setembro, os dois foram flagrados, também juntos, na fila de um restaurante, no Rio de Janeiro.

Neste ano, em fevereiro, a atriz chegou a confirmar que estava solteira. Na ocasião, ela chegou a dizer, em muita paciência: "É muito desagradável ver meu nome em histórias criadas, baseadas em 'quero cliques'". Carla tem adotado um estilo de vida mais reservado, quando se trata do âmbito sentimental.

Após esse novo flagrante, do último final de semana, os fãs do casal parecem ter se animado com a possível volta dos pombinhos. “Eles fazem um casal muito bonito. Faço votos!”. “Deixa eles... Acho eles um casal lindo”

Vale lembrar que Carla Dias e o politico Felipe Becari confirmaram o término do noivado em julho do ano passado. Os dois ficaram noivos em novembro de 2022. O romance se tornou público pela primeira vez em dezembro de 2021.



Carla Diaz e Felipe Becari foram vistos juntos mesmo "separados". Após a exclusiva dada no Instagram, o político apagou todos os registros onde aparece vestido com acamisa do palmeiras. Ontem teve jogo. Coincidência, né? É o 3° flagra que damos do casal "separado". pic.twitter.com/BQhNPQUibO — Circo da Mídia (@circodamidia) April 8, 2024