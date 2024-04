Melhor amigo de Lucas Buda afirma que divórcio foi livramento

Na última semana a Justiça do Rio concedeu o divórcio à Camila Moura, ex-esposa do participante do BBB 24, Lucas Buda. A professora de história não esperou o brother sair do reality show para se separar oficialmente.

Com a repercussão, o melhor amigo de Lucas Buda, Pedro Antônio Vieira concedeu uma entrevista à revista Quem e falou sobre as atitudes de Camila Moura. O Lucas ganhou o grande prêmio desse BBB. Perder alguém capaz de fazer o que a Camila está fazendo com ele é um livramento", iniciou ele.

Em seguida, ele deseja que o amigo seja muito feliz. "Há males na vida que vêm para o bem. Espero que, com o tempo, ele possa enxergar isso com clareza e ser muito feliz na sequência da sua vida", disparou Pedro.

Vale ressaltar que, o pedido foi feito à Justiça do Rio no dia 28 de março, através da advogada de Camila, Adélia Soares. A separação contará com partilha de bens entre Moura e Buda, segundo informações do jornalista Leo Dias.

De acordo com a decisão, todo o patrimônio conquistado durante o tempo que o casal permaneceu junto, deverá ser entendido como das duas partes. Logo, não importa quem tenha efetivamente “conquistado”, tudo é visto como fruto da união.

O capoeirista, Lucas Buda está entre os seis finalistas do Big Brother Brasil. No entanto, após conseguir escapar de vários paredões, o brother perdeu a prova do líder deste domingo (7) e foi indicado à berlinda. A eliminação será nesta terça-feira (9), será que ele sairá?