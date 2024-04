Defesa abandona Alexandre Correa após denúncias e ameaças

Após receber ameaças, o advogado que representa Alexandre Correa, no processo contra a apresentadora Ana Hickmann, decidiu deixar o caso. Enio Martins Murad esteve a frente do processo durante cento e cinquenta dias.

Em entrevista à revista Quem, Enio já adiantou que ele e Alexandre continuam amigos, apesar do fim do relacionamento profissional. O profissional teria recebido ameaças de morte e denúncias à Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), através das redes sociais.

Murad afirma que optou por investigar para descobrir quem são os autores dos ataques virtuais. "Quero buscar a investigação de quem são os grupos cibernéticos e pessoas físicas que estão preocupados em desonrar minha imagem, intimidar meu comportamento, inclusive me ameaçando publicamente de morte e de me denunciar para a OAB pelo meu comportamento combativo na defesa dos interesses do meu cliente", disse o advogado.

Em seguida, Enio continuou: "Preciso, então, me afastar do caso nesse momento para que seja apurado quem são os autores dessas ameaças. E para que eu tenha isenção nesse processo, porque nós cremos que esses ataques por robôs cibernéticos são promovidos pela parte ex-adversa e seu novo convivente, colega de 20 anos de trabalho, o cozinheiro da Bandeirantes", referindo-se a modelo Ana Hickmann e Edu Guedes.

Apesar de entregar o caso, Martins acredita que concluiu com êxito o seu trabalho, e informa quem serão os próximos advogados e defesa de Alexandre Correa: "Assim, vou sair de todos os processos que envolvem o conflito do casal Alexandre Correa e Ana Hickmann. Considero meu trabalho de atuação .836494 14.6263 0.547319 14.4159 0.331907C14.3137 0.226866 14.1914 0.143379 14.0563 0.0863742C13.9213 0.0293674 13.7761 -8.46257e-08 13.6295 -9.74423e-08C13.4829 -1.10259e-07 13.3378 0.0293673 13.2027 0.0863741C13.0677 0.143379 12.9454 0.226866 12.8431 0.331907L0.342583 13.1581C0.12303 13.3834 0.000152886 13.6855 0.000152858 14C0.000152831 14.3145 0.12303 14.6166 0.342583 14.8419L12.8431 27.6681C12.9454 27.7731 13.0677 27.8566 13.2027 27.9136C13.3378 27.9706 13.4829 28 13.6295 28C13.7761 28 13.9213 27.9706 14.0563 27.9136C14.1914 27.8566 14.3137 27.7731 14.4159 27.6681L14.4159 27.6705Z" fill="black"/>