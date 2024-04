Gracyanne Barbosa não foi bem vista após aparecer cercada de seguranças no maior evento da área fitness, da América do Sul. O flagrante foi feito no último domingo (08) e a influenciadora rebateu as críticas.

Nas imagens, Gracyanne é vista caminhando com um cordão de seguranças. Fãs que estavam no local e internautas, criticaram o excesso de funcionários acompanhando a fisiculturista: “Show de estrelismo”. “Gente, pra que tudo isso?”.

Após repercussão, Gracyanne explicou: “Os seguranças são do evento, embora não seja uma exigência minha, é um protocolo de segurança pra mim e pras pessoas que estão lá, nesse vídeo estamos na entrada, dentro da feira, é muito tumulto”.

A esposa de Belo também disse que quando um fã para e pede uma foto, acaba gerando um aglomerado em volta. “Acaba gerando “muvuca”, empurra empurra, e pensando no bem estar de todos, os seguranças nos buscam na entrada e na saída levam até o carro. É uma ação para preservar a integridade física de todos”.

Vale lembrar que tudo aconteceu no evento “ARNOLD SOUTH AMERICA”, em São Paulo. É o maior evento multiesportivo da América do Sul e o maior ponto de encontro dos setores de nutrição, fitness, esportes e saúde.

Gracyanne Barbosa rebate ataques após escolta com vários seguranças pic.twitter.com/jLNQmSvWpF — Mariana Morais (@moraismarianam) April 8, 2024