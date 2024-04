BBB 24: Produção quebra protocolo com Buda ao vivo

Lucas Henrique, conhecido como Buda, foi o eliminado desta terça-feira (9), com 65% da média dos votos. No entanto, logo depois da saída do reality show, a produção do programa quebrou o protocolo e conversou com o participante sobre o fim do seu casamento com Camila Moura. .

Durante a madrugada desta quarta-feira (10), Lucas Henrique participou do "Bate-papo BBB" com Thaís Fersoza e Ed Gama. Contudo, se o público achou que o ex-brother seria pego de surpresa, se enganou. A direção decidiu conversar com ele antes da entrevista.

"A gente sabe, você já teve uma conversa com a produção do que aconteceu no seu casamento que você e sua mulher estão separados", pontuou a apresentadora. Então, a gente queria aqui Buda, com todo respeito, sem nenhum julgamento de valor, abrir um espaço pra você", afirmou Ed Gama.

Visivelmente desconfortável, o ex-participante falou que deseja conversar com ela. "Na casa as coisas são muito diferentes do parece, né? A gente dá muito valor para algumas coisas, a gente, às vezes, começa a achar chato algumas coisas que achava legal. A casa mexe muito com os nossos sentimentos, emoções, a gente sente muita falta de coisas que são muito importantes pra gente no nosso dia a dia", iniciou Lucas Buda.

Lucas Buda afirma que deseja conversar com Camila: "Em relação a isso a gente vai conversar, trocar uma ideia e resolver. Faz parte, respeito muito o que ela sentiu, porque só ela viu. Mas espero que a gente tenha oportunidade de conversar e trocar uma ideia pra gente seguir da melhor forma possível tanto pra mim, quanto pra ela", finalizou o ex-brother.

Vale lembrar que Camila Moura anunciou a separação em março. Na época, ela publicou um vídeo em seu perfil no Instagram comentando o flerte de Lucas e Pitel dentro do BBB 24. No entanto, a professora de história acabou ficando famosa, ganhou mais de três milhões de seguidores e na última semana conseguiu oficialmente o divórcio na Justiça.