BBB 24: Matteus joga direta a Isabelle e fala em beijo

Na madrugada desta quarta-feira (10), Matteus e Isabelle dormiram juntinhos, mas antes os dois trocaram carinhos e o Alegrete cobrou o beijo prometido pela sister, caso ela voltasse do paredão. No entanto, o brother recebeu uma resposta não muito boa.

"Até hoje não me deu nenhum beijo", afirmou Matteus. Isabelle, por sua vez, rebateu: "Como eu vou dá beijo em uma pessoa que me colocou no paredão? Que incoerência é essa?", disparou a sister. Ele voltou atrás na fala e afirmou que não queria mais o beijo e ela brincou: "Ah, tu não quer? Ah, tá que você não quer", pontou Cunhã.

Vale lembrar que a sister estava no paredão com Alane e Lucas Buda, e com a possibilidade de sair, Isabelle afirmou a Matteus que caso ela voltasse do paredão daria um beijo nele. Isso porque, os dois estão de chamego há dias.

Inclusive, no último domingo (7), os dois ficaram embaixo do edredom e internautas especularam que o primeiro beijo teria acontecido. Mas após, Davi Brito comemorar, Matteus e Isabelle negaram que os dois tenham ficado.

