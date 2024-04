Ana Maria Braga se desculpa por fala gordofóbica sobre Lucas Buda

Após ser acusada de fazer gordofobia com o ex-BBB Lucas Buda, ao vivo, no Mais Você. Ana Maria Braga se pronunciou sobre a fala por meio da assessoria de imprensa. A apresentadora foi duramente criticada e pediu desculpas pela palavras usadas



"Quero expressar meu pedido de desculpas quando me referi ao Buda como 'menino gordo'. Concordo que minhas palavras podem ter causado desconforto, interpretação equivocada e não foi minha intenção. A gordofobia é um problema sério e defendo que é preciso combatê-la. Estou comprometida em aprender e reitero meu compromisso com o respeito e a empatia", afirmou nota de Ana Maria enviada à imprensa.



A fala de Ana Maria Braga aconteceu durante uma entrevista com Ana Clara e Silvero Pereira nesta terça-feira (10). Na ocasião, a apresentadora conversava sobre a solidão de Lucas Buda nesta reta final do reality show sem seus aliados. No entanto, ela disparou um comentário que está sendo muito criticado pelos internautas. "A gente fica com uma vontade de dar colo pra esse menino gordo, né?", disparou.

Na web, os seguidores detonaram a fala da apresentadora. "Não pode chamar a pessoa assim, sem nenhuma intimidade ou vinculação de amizade. Só porque é apresentadora pode chamar uma pessoa assim?", escreveu uma pessoa.

Outra internauta criticou a postura e relembrou a entrevista com Fernanda Bande, na semana passada. "Ela quer falar de todos, mas não quer que ninguém fale dela. Fernanda foi a única que botou ela no lugar dela", afirmou.