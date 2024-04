BBB 24: Beatriz diz que Davi é articulado e manda Alane tomar cuidado

Após uma série de desentendimentos entre Beatriz Reis e Davi Brito, o clima entre os brothers ainda segue instável. Desde a dinâmica do sincerão, a vendedora e o baiano não conseguem encontrar a paz e se estranham toda hora. Em conversa com Alane, Bia abriu o coração e alertou a aliada sobre os cuidados que precisa tomar em relação ao participante.

Beatriz parece que está decidida que não quer mais conversar com o baiano. Na conversa com a bailarina, Bia declarou: “Não sei o que quer vindo atrás de mim, meu Deus do céu. Fica rodando, rodando, rodando".

Em seguida, Alane rebate: "Amiga, o Davi fala algumas coisas que me assustam. Tem coisas que saem da boca dele que eu fico: 'Meu Deus, Davi está falando isso". Logo depois, a vendedora alerta: "Ele é jogador, articulado”.

Na conversa, a modelo ainda chama atenção de Beatriz e pede para ter cautela em relação ao baiano: "Tem que ter muito cuidado conversando com Davi. Ouvi frases dele agora que já ouvi de outras pessoas na minha vida. Fiquei chocada".

Por fim, Isabelle chega no quarto e se junta às amigas. A amazonense então busca saber se Bia e Davi conversaram, e a sister explica: "Eu não quero mais falar com Davi. Não quero falar com ele. Ele é jogador, ele quer ficar tentando se sobressair por causa do paredão, que eu conheço o tipo. Só não quero falar com ele. Você que é amiga dele, fale: A Bia não quer falar”.