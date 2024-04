BBB 24: Isabelle e Matteus protagonizam beijão e web vai à loucura

Na madrugada desta quinta-feira (11), Isabelle Nogueira e Matteus Amaral protagonizaram um beijão durante a festa do "BBB 24". Depois de semanas, finalmente os dois se beijaram no quarto Fada, longe dos outros brothers.

Após muitos flertes durante a festa, os dois foram o quarto, sentaram entre as camas e conversaram sobre a relação. Matteus questionou se Isabelle estava com vergonha de beijar ele na pista. No entanto, ela rebateu que não era vergonha, mas sobre ele e a Deniziane.

O alegrete dispara que está tudo bem. "Eu não tinha esclarecido para mim mesmo antes, mas esses últimos tempos eu comecei a repensar , porque eu e a Ana, a gente viveu algo lega aqui dentro, e ela preferiu que a gente parasse de ficar e a gente parou e ela saiu", explicou o gaúcho.

Em seguida, ele afirma que gosta muito de Deniziane, mas ela está seguindo a vida dela fora do "BBB 24". Os dois se aproximam, trocam carinho, enquanto Matteus afirmava que ficaria de olhos fechados e quando Isabelle se sentisse preparada, beijasse ele.

E aí, meus queridos leitores, que tudo aconteceu! Isabelle começou por um selinho e emendou em um beijão de novela. Os internautas, é claro, foram à loucura. "Aqui tem mais química do que a tabela periódica", escreveu um fã.