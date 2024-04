BBB 24: Internautas acusam produção de medicar Beatriz para festa

Nesta quinta-feira (11), internautas estão comentando na internet a possibilidade de Beatriz Reis estar sendo medicada pela produção do "BBB 24". Isso porque, seguidores notaram que ela estava mais calma na festa do TOP 5.

Acontece que, durante a tarde de quarta-feira (10), a vendedora foi chamada ao confessionário para tomar um remédio e comentou: "Ué, mas eu não estou doente". A fala da sister levantou um alerta no público que posteriormente apontou que Beatriz poderia estar tomando algum tipo de calmante.

"A Bia está mais contida, acho que é o remédio que a produção deu", comentou um seguidor. "O remédio que deram pra Bia , foi pra ela ter controle emocional", opinou outro fã. "O comprimido já tá fazendo efeito", disparou outro internauta.

Os comentários surgiram após ela se manter tranquila na presença de Lulu Santos e durante toda a festa. Acontece que, ao falar com os brothers, o cantor apertou a mão de Beatriz Reis e comentou: "Lulu, que alegria", e ele respondeu; "Não me derruba", rebateu ele brincando. Contudo, depois da fala do artista, a sister ficou pensativa e conversou com Alane.

"Gente, que vergonha. O Lulu Santos falou 'não me derruba'", comentou ela. Alane, por sua vez, rebateu: "Deve estar famosa, amiga". A vendedora, responde em tom preocupado: "Famosa que machuca os famosos, que derruba os famosos". Já a dançarina finaliza tranquilizando a amiga: "Se fosse ruim, você já teria saído. Você foi para dois paredões seguidores. Você ta famosa".