BBB 24: Deniziane revela crises de ansiedade após beijo de Matteus em Isabelle

Na madrugada desta quarta-feira (10), aconteceu o primeiro beijo entre Matteus e Isabelle Nogueira, no "BBB 24". No entanto, sem saber, momentos antes do casal protagonizar um beijão de novela, a ex-affair, Alegrete, Deniziane desabafou nas redes sociais.

No seu perfil no Instagram, Ane falou sobre os ataques que vem recebendo desde que Matteus e Isabelle se aproximaram. “Ontem foi um dos piores dias para mim. Tive muita crise de ansiedade. Nunca tinha tido isso antes de entrar no programa. É algo incontrolável. Agora entendo o que as pessoas falam que é a ansiedade. Depois que entrei no programa, esse pós que vocês já sabem, me causou isso”, disse ela. “Estou em tratamento”, contou.

Na web, após a ex-sister relatar o que está passando, internautas voltaram a criticá-la, sobre ter terminado com Matteus: “Não quis Matteus, teve quem quisesse”, disse seguidor. “Humilhou o Matteus na casa e agora ele nem se lembra mais dela”, escreveu outro internauta. “Você não aproveitou, Isabelle se lambuzou”, escreveu um hate.

Isabelle e Matteus finalmente se beijam

Após muitos flertes durante a festa, os dois foram o quarto, sentaram entre as camas e conversaram sobre a relação. Matteus questionou se Isabelle estava com vergonha de beijar ele na pista. No entanto, ela rebateu que não era vergonha, mas sobre ele e a Deniziane.

E aí, meus queridos leitores, que tudo aconteceu! Isabelle começou por um selinho e emendou em um beijão de novela. Os internautas, é claro, foram à loucura. "Aqui tem mais química do que a tabela periódica", escreveu um fã.