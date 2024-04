Lucas Souza anuncia novo término com Jaquelline

Na noite desta quarta-feira (10), o militar Lucas Souza, usou seu perfil no X, antigo Twitter, para anunciar o fim, mais uma vez, do seu relacionamento com Jaquelline Grohalski. Os dois haviam reatado no mês passado após terminar por seis dias.

“Oi, galerinha! Passando para falar para vocês que eu e Jaque não estamos mais juntos. Conversamos e resolvemos colocar um ponto final na nossa história como casal, porém o carinho e amizade permanecem. Desejo a ela toda a sorte do mundo e peço a vocês que nos apoiem neste momento difícil”, escreveu ele.

Lucas e Jaquelline começaram a namorar enquanto estavam confinados no reality show 'A Fazenda 15'. Entre viagens e muitas declarações nas redes sociais, no dia 10 de março, Jaquelline anunciou o primeiro término em sua rede social.

O casal chegou a marcar presença no segundo dia de Lollapalooza, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Mas, agora um mês depois de reatarem, Lucas anunciou o fim do relacionamento. Na web, internautas acreditam que eles vão reatar em breve.

"Semana que vem eles voltam", escreveu um seguidor. "Melhor nem ficar falando toda vez que termina", pontuou outro fã. No entanto, alguns detonaram o militar. "Esse cara nunca foi homem pra ter uma mulher empoderada. Ainda é muito moleque", disparou.