Carlinhos Maia expõe que Seu Jorge demitiu funcionário por causa de Lucas Guimarães

O humorista Carlinhos Maia compartilhou com os seguidores que um funcionário de outro morador foi demitido após deixar seu marido, Lucas Guimarães entrar no carro, sem citar nome do “patrão”. No entanto, internautas descobriram que o dono do veículo é ninguém mais, ninguém menos que o Seu Jorge.



Enquanto filmava seu carro, Carlinhos Maia desabafou que um funcionário de um morador do mesmo condomínio que o seu, passou em frente a mansão com o carro de luxo do patrão. Lucas que estava em frente a casa nesse momento, elogiou o carro e disse que queria uma carona (aproximadamente 300m).

Em seguida, o rapaz se identificou e falou o nome do patrão. Além de dar a carona, o homem pediu uma foto com o Lucas. Contudo, depois do vídeo ter sido divulgado no perfil do influenciador, de acordo com Carlinhos que não quis citar o nome do vizinho, o então funcionário reapareceu triste dias depois e disse que foi demitido por deixar o Lucas entrar dentro do carro.



Entretanto, Carlinhos Maia compartilhou que achou desnecessária a atitude do tal patrão e decidiu contratá-lo e terminou dizendo que "Isso é tão bobo no mundo! O que é essas por** aqui (mostrando seus carros)? Eu entendo os dois lados, né? Porque não era o carro dele (do funcionário) Eu entendo, sabe? Mas que dá uma dó”, disparou o humorista.



Logo depois da repercussão, seguidores ressurgiram com o story feito pelo Lucas Guimarães e confirmaram que o tal patrão era mesmo o Seu Jorge. O apesar da repercussão, o cantor não se pronunciou sobre a demissão.

