Ana Castela e Gustavo Mioto reatam romance

A cantora Ana Castela e Gustavo Mioto até que tentaram ficar longe um do outro, mas não conseguiram. O ex-casal havia anunciado o fim do relacionamento em janeiro deste ano. No entanto, em março os dois voltaram a ficar às escondidas.

Isso mesmo, queridos leitores. Segundo informações do jornalista Leo Dias, os dois deram mais uma chance ao amor e se reaproximaram em março. No dia 27, o comunicador recebeu a informação de que o sertanejo estaria no condomínio de Ana.

Contudo, após saber que foi flagrado, Mioto "sumiu". Logo depois, Ana e Gustavo foram vistos aos beijos na fazenda da artista na última segunda-feira (8), após a gravação do seu novo DVD, intitulado Herança Boiadeira.

De acordo com outras informações, o ex-namorado e atual affair foi convidado especialmente para o after. Apesar de estarem fincando, os dois não reataram o namoro. Pessoas próximas afirmam que no momento a ideia deles é apenas "ficar".

Eles afirmam que o namoro sempre foi muito exposto desde quando começaram a ficar, e para preservar o relacionamento, eles preferem manter às escondidas para seguir com mais leveza. A ideia também remonta ao início desta relação, quando eles ainda não haviam sido descobertos pelo público.