Vazam primeiras fotos de Nizam em plataforma adulta

Após o ex-BBB Nizam divulgar que se rendeu ao aplicativo de conteúdo adulto, fotos íntimas já divulgas pelo modelo vazaram nas redes sociais na madrugada desta sexta-feira (12). As imagens que estão circulando são do perfil na Privacy, plataforma de conteúdo sensuais para maiores de dezoito anos.

Nas fotos, é possível perceber que o ex-brother entrou de cabeça. Isso porque, os assinantes que estão pagando cerca de 39,90 mensais, estão tendo acesso a um conteúdo de qualidade. Então, continue lendo que esta coluna vai descrever tudo pra vocês.

Em uma das fotos que está circulando, Nizam está se sunga como já visto antes, no entanto, a barraca está armada, se é que vocês me entendem. Já em outra, o modelo está completamente nu. Sim, queridos leitores, do jeitinho que ele nasceu, só que de costa.

E se você pensa que parou por aí, o ex-BBB também apostou em uma foto mais no estilo quando você envia para um contatinho. Deitado, ele fotografou parte da sua virilha. Além de imagens sensuais, Nizam também publicou foto do seu pé.

Na web, internautas que não assinaram ao conteúdo exclusivo, mas tiveram acesso a essas imagens foram à loucura. "Ele pode ser um cafajeste mas é muito gostoso. Merece muitas assinaturas. Foi a gente que pediu SIM”.







< >