Edu Guedes e Ana Hickmann abrem o jogo sobre primeiro encontro

A apresentadora Ana Hickmann e Edu Guedes gravaram um vídeo para o Youtube e compartilharam com os fãs algumas curiosidades sobre o casal. Além de fazer revelações sobre o primeiro encontro, os dois comentaram algumas polêmicas.

Segundo Edu Guedes, o primeiro encontro foi no dia 18 de dezembro de 2023. No entanto, Ana comentou que quase não foi: "Nossa, você sabe que quase eu não fui a esse jantar? Não falei mesmo, porque estávamos eu, minha irmã, equipe de advogados no escritório, desmontando uma série de coisas, e eu quase não fui. Mas aí, eu falei, quer saber de uma coisa? Tô precisando dar risada, quero rever os amigos, quero começar a fazer tudo diferente. E fui", disparou.

Sobre quem tomou a iniciativa, Edu Guedes confirmou que deu o primeiro passo. Contudo, o primeiro beijo foi da Ana. "Quem tomou a iniciativa de fazer o primeiro convite foi ele, ele venceu pela insistência, mas quem a iniciativa do primeiro beijo, foi eu.", comentou Ana. O chef de cozinha, por sua vez, descreve como foi o beijo: "Foi, na verdade, eu fui dar um abraço na Ana e você foi e virou o rosto, não foi?", afirmou.

Em meio a tantas polêmicas no relacionamento, eles foram acusados de terem traído seus antigos parceiros. Entretanto, a apresentadora negou. "Não, eu vou falar porque isso tudo vai diretamente pra mim. Não, eu acho um absurdo, porque eu nunca traí pra começo de conversa. Ah, falar isso de mim e falar isso de vocês, é inadmissível", disparou Ana revoltada com as especulações.

Edu Guedes aproveita para se defender, pois ele também namorava. "Quando as pessoas falam, muitas vezes esquecem que eu também vivi um relacionamento. E eu sempre respeitei as pessoas que eu estava. Independente se eu estava casado, se eu estava namorando, eu sempre respeitei essas pessoas. A prova disso é que minha ex-namorada trabalha comigo", explicou o chef de cozinha.

As polêmicas de Ana Hickmann são um problema?

Por fim, uma seguidora questionou se eles têm receio devido a todos os processos e polêmicas envolvendo o antigo casamento de Ana Hickmann. A apresentadora, por sua vez, pede para que ele responda afirmando que o problema é ela. Ele então rebate: "Não, você não é um problema, simplesmente você está vivendo um problema", iniciou ele.

Ele finaliza afirmando que se aproximou como amigo e logo depois percebeu que a amava: "E eu falei, como amigo eu posso te ajudar. E depois eu tive a certeza que a gente ia ficar junto pela pessoa que você é, independente dos problemas que você está passando. Eu não vejo você nunca como um problema. Você está passando por uma situação ruim", pontuou Edu Guedes.