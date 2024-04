Filha de MC Marcinho assume vício em cocaína e tem tratamento pago por Jojo Todynho

Nesta quinta-feira (11), a ex-mulher de MC Marcinho, Kelly, surgiu nas redes sociais agradecendo a cantora Jojo Todynho por pagar a clínica de reabilitação da filha do funkeiro, Marcelly. No entanto, logo depois da postagem, a jovem fez um forte desabafo sobre o vício no X, antigo Twitter.

"A Jojo, grande amiga da família, ajudou a custear todo o tratamento da Marcelly. Eu vou suspender já a vaquinha, porque era o nosso único objetivo. Quero agradecer a todos, podem parar de marcar as pessoas [nos comentários]", iniciou.

No entanto, logo depois que Kelly expôs nas redes sociais o vício da filha, Marcelly desabafou com os seguidores sobre a luta que vem enfrentando. "Sim, eu sou viciada em cocaína. Bom, devido a live que minha mãe fez mais cedo, algumas pessoas estão cientes, e é com muita vergonha que venho falar sobre isso aqui", iniciou Marcelly.

Ela também afirmou que são anos tentando vencer o vicio e que enumerou a quantidade de vezes que ficou internada. "Ao todo eu tenho 6 internações psiquiátricas no histórico, todas por conta do descontrole do borderline e o resultado desse descontrole me levava as tentativas de suicídio, que resultavam em internação".

Por fim, ela contou que o vício voltou após a morte de MC Marcinho, em agosto do ano passado. Ela chegou a ser internada, mas o plano de saúde foi cortado. "Segui sem tratamento, tive muitos altos e baixos, e em um deles, me agredi até ficar completamente roxa [...] hoje é meu primeiro dia, volto a repetir, está sendo desesperador, mas eu sei que em tratamento, e me dedicando eu vou conseguir, peço que torçam por mim, Até daqui a 6 meses", finalizou Marcelly.

Ex-mulher de MC Marcinho fala sobre o vício da filha

Emocionada, Kelly afirmou que nesta sexta-feira (12) a filha seria internada: "Amanhã de manhã a gente já vai estar levando a Marcelly, porque a gente precisa juntar todo o material que ela vai precisar, as roupas, as coisas... Eu quero muito agradecer a Deus pela vida da Jojo e pela vida de vocês, que começaram a marcar as pessoas", agradeceu emocionada.

Em seguida, ela agradece o apoio e a ajuda financeira de Jojo Todynho. "Agradecer imensamente a Jojo pelo coração que ela tem, por ser quem ela é, independente... Ela já fez muito pela minha família, não é uma pessoa que está chegando agora, se aproveitando da situação. Ela sempre esteve com a gente desde a época do Márcio, perguntando se a gente estava precisando de ajuda, de alimentação, de dinheiro".