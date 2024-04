BBB 24: Davi Brito ganha prova de resistência e é o primeiro finalista

Na reta final do Big Brother Brasil 24, Davi Brito se tornou o primeiro finalista desta edição. Após 10 horas na prova de resistência, o baiano acabou de garantir uma das vagas para concorrer ao prêmio de R$ 3 milhões. Durante a manhã desta sexta-feira (12), Alane Dias começou a demonstrar que estava passando mal e acabou desistindo da competição.

Após a eliminação de Beatriz Reis na noite desta quinta-feira (11), os quatro brothers iniciaram uma prova de resistência. Quem ganhasse, seria o primeiro finalista do BBB 24. Com um pouco mais de 2 horas de disputa, Matteus foi o primeiro a deixar a Prova do Finalista de Resistência do BBB 24. O brother passou mal enquanto girava na plataforma e vomitou.

Pouco antes de completar sete horas de prova, Isabelle foi a segunda participante a deixar a disputa. Na sequência, Davi e Alane continuaram na disputa. No entanto, a sister não aguentou e também se sentiu mal e desistiu.

Resumo da prova

A última prova do BBB 24 foi de resistência. Desta vez, os quatro participantes representavam as escovas de um lava jato. Cada brother tinha que permanecer o tempo todo segurando um disco da logomarca enquanto girava em cima de uma plataforma.

Os participantes podiam segurar o disco com, pelo menos, uma das mãos. Porém, quem deixasse cair estaria automaticamente eliminado;

