BBB 24: Enquetes surpreendem com briga acirrada por segundo lugar

A grande final do "BBB 24" vai acontecer nesta terça-feira (16) e enquetes não oficiais já apontam o possível vencedor do reality show. No entanto, a disputa para o segundo lugar ainda está acirrada e está causando preocupação aos fã-clubes.

Acontece que, não é novidade que Davi Brito é o queridinho desta edição e que todas as enquetes apontam que o baiano irá vencer o Big Brother Brasil com mais de 70% dos votos. Contudo, Matteus e Isabelle estão na briga pela segunda posição.

Em pelo menos quatro portais, Isabelle está sendo apontada para ficar em segundo lugar com mais de 20% e em terceiro, Matteus Amaral com acima de 12%. Vale lembrar que, neste domingo (14), Alane Dias foi a última eliminada da edição.

A saída da dançarina foi marcada por fortes emoções. A jovem que sonhava vencer o reality show, teve uma crise de desespero ao deixar a casa e foi consolada por Tadeu Schmidt. Inclusive, o nome dele ficou entre os assuntos mais comentados na madrugada desta segunda-feira (15).

A cena repercutiu na web e internautas se preocuparam com a postura da ex-sister. No entanto, ao chegar no estúdio, Tadeu abraçou Alane e disparou: "Eu só não estou mais feliz em te receber porque você falou coisas que eu não quero ouvir jamais", iniciou.