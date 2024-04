Wanessa Camargo muda o visual e confirma ida à final do BBB 24

Wanessa Camargo decidiu dar uma repaginada e compartilhou com os fãs, nesta segunda-feira (15), sua nova versão. A cantora fez uma mudança radical no cabelo. Agora, a ex-BBB está com os fios mais curtos e loiríssimos.

Nas redes sociais, a ex-BBB publicou um vídeo com detralhes da transformação e escreveu: "Nada melhor para uma nova era do que uma mudança de visual. Uma novidade que estou louca para compartilhar com vocês. Nos vemos amanhã!".

Vale lembrar que na próxima terça (16), acontece a grande final do “BBB 24”. Na disputa pelo prêmio do reality estão Davi Brito, Matteus Amaral e Isabelle Nogueira. Os outros 23 brothers e sisters que já deixaram a edição, irão marcar presença no grande dia.

Internautas comentaram sobre novo corte de cabelo de Wanessa: “Maravilhosa… até que enfim seguiu meu conselho… Amei. Loirona gata… seja única dona da sua vida protagonista do seu destino”. “Você sabe que nasceu para ser loira né?”

Quem também resolveu dar uma renovada nas madeixas e clareou os fios para a grande final, foi a modelo Yasmin Brunet. A loira retocou as mechas e tirou suspiros dos fãs. Na legenda, Brunet brincou: "A skin loirão vem aí ".

