Neymar se derrete por Bruna Biancardi e reação dela surpreende

Bruna Biancardi ficou balançada com a declaração feita pelo seu ex, Neymar Jr, nas redes sociais, nesta segunda-feira (15). O craque publicou uma homenagem à influenciadora que completa 30 anos de vida. A mãe de Mavie então decidiu voltar a seguir o jogador, com quem teve um término conturbado.

Neymar publicou uma foto de Biancardi segurando a filha do ex-casal e escreveu: Hoje é o dia dessa mulher maravilhosa!!! Que Deus te guie e ilumine teus caminhos…Você é incrível …Parabéns linda”. A declaração foi o suficiente para gerar muito burburinho entre os internautas.

O ex-casal já tinha se alfinetado e protagonizado diversos escândalos de traição, mas agora parece que estão se entendendo. Após ver a foto e homenagem, Bruna decidiu voltar a seguir o ex-companheiro: “Fofinho vou até te seguir de volta kkk”

Internautas, por sua vez, comentaram sobre a atitude do jogador. “É sobre aquilo que só vocês sabem… viva o amor ”. “Mulher virtuosa !!!” “As mesmas mina q criticam a bruna biancardi por ser feita de troxa sao as q mais tomam chifres e voltam com ex so pq ele pediu desculpa, pelo menos o ex da bruna é o neymar ne, rico e traz inumeras coisas boas pra ela e a filha. O ex dessas feias sao os joaozinho q bola um p elas”.

No início do mês, Neymar já havia publicado um vídeo no stories do Instagram, pedindo para que Biancardi voltasse a seguir ele na rede social. Na época, a influenciadora riu e brincou dizendo que faria uma enquete para os seguidores decidirem se ela deveria ou não voltar a seguir o ex-namorado.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Neymar Jr (@neymarjr)